Доллар стремительно падает в цене – официальный курс НБУ

Курс доллара стал ниже на 11 копеек / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 9 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,22 грн;

1 евро – 30,77 грн;

1 злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 11 копеек, а евро вырос на 4 копейки. Курс злотого не изменился, а российский рубль вырос на 2 копейки.

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Курс валют на межбанке

8 декабря доллар упал на 9 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,16/27,18 грн (покупка/продажа).

Евро же упал на 6 копеек. К закрытию межбанка он торговался на уровне 30,7/30,72 грн (покупка/продажа).

Ранее мы сообщали, что до конца 2022 года курс доллара в Украине может взлететь до 29,9 грн, чего не случалось с 2015 года. А позитивный прогноз гласит, что доллар в течение следующего года будет стоить на уровне 28 грн.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом валют в декабре и как девальвацию гривни объясняют в Нацбанке.