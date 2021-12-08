Гривня укрепила позиции: что будет с курсом валют 9 декабря

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 декабря

Что будет с курсом 9 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 9 декабря:

7.12 8.12 Изменение 1 доллар США 27,33 грн 27,21 грн -0,12 1 евро 30,72 грн 30,76 грн +0,04

По сравнению с курсом НБУ на среду, 8 декабря, доллар подешевел на 12 копеек, а евро вырос на 4 копейки.

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Что будет с курсом валют?

По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, валютный рынок "переваривает" результаты переговоров президентов России и США.

Теперь все будет зависеть от дальнейших новостей и действий сторон, в частности по новым заявлениям вокруг скопления российских войск на границе с Украиной.

Сейчас ослабление гривни сдерживает и оптимизм на мировых финансовых площадках, которые уже вернулись к уровням конца ноября, а опасения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" значительно снизились.

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По мнению эксперта, в ближайшее время национальная валюта останется волатильной в диапазоне 27,2-27,4 гривни за доллар.

"Сегодня" также рассказывали, что делать с американской валютой перед новогодними праздниками, и как на курс повлияли заявления Владимира Зеленского.