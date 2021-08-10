Доллар стал еще дешевле, евро – на годовом "дне": курс валют НБУ

Доллар и евро дешевеют / Фото: УНИАН, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 10 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,80 грн;

1 евро – 31,53 грн;

1 злотый – 6,91 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар курс доллара опустился еще на три копейки. В прошлый банковский день доллар подешевел на девять копеек. За последнюю неделю – с 3 по 10 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом, по прогнозам экспертов, скоро тенденция на валютном рынке сменится.

Курс евро упал на 15 копеек после снижения сразу на 22 копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 20 июля 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки. Польский злотый подешевел на четыре копейки.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 9 августа, стоимость валюты на межбанке снизилась:

Доллар упал в цене на семь копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,74/26,76 грн (покупка/продажа).

Евровалюта подешевела на 11 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,45/31,48 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).