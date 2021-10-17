Доллар "стал", чего ожидать с окончанием длинных выходных

/ Фото: Сегодня

Курс доллара на уходящей неделе оставался стабильным. Главной причиной стабильности, по мнению финансовых аналитиков, стал праздник Покрова богородицы, укоротивший рабочую неделю с пяти дней до трех. Но, напомним, с последующей отработкой за пятницу, 15 октября, в субботу, 23 октября.

Эксперты ожидают, что именно удлиненная рабочая шестидневка сулит нам новости на финансовом рынке. Но в какую сторону пойдет тренд – мнения специалистов расходятся. Единодушие лишь в одном: колебания курса могут быть заметными.

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Что происходит на валютном рынке, и куда дальше пойдет курс доллара в октябре, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

После значительного снижения в начале октября (-21 коп.) курс доллара стабилизировался еще 9-го числа на 26,45 грн/доллар в наличной продаже и на 26,26 в покупке и "замерз" на всю неделю. Колебания были в пределах статистической погрешности – вверх-вниз на копейку. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) не менялся: 19-20 копеек. Последний раз доллар стоил так дешево в июне 2020 года.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,33 грн (как и неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,36 грн (на копейку дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,45 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,25.

Нацбанк после выходных также всю неделю держал курс стабильным – 26,35-26,36 грн/доллар. На понедельник, 18 октября, регулятор установил курс 26,34 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что перед праздниками активность на межбанковском валютном рынке была низкой, спрос и предложение равновесными, что отразилось и на наличном курсе.

Но равновесие, по словам Александра Охрименко, поддерживал Нацбанк: покупатели были неактивны, экспортеры продолжали предлагать валюту, регулятор ее выкупал, сдерживая чрезмерное и быстрое укрепление гривни.

Андрей Шевчишин отметил, что нерезиденты сейчас полностью игнорируют украинские ценные бумаги. Минфин накануне установил антирекорд: на последнем аукционе 12 октября привлек минимальный с начала 2021 года объем средств при размещении ОВГЗ – чуть более 0,5 млрд грн.

"С начала октября нерезиденты снизили портфель ОВГЗ на 1,88 млрд.грн (почти на 2%) – анализирует эксперт. – Есть и другие факторы, работающие не в пользу гривни. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, регионы готовятся к локдауну. Цены энергоресурсов (газ, уголь, мазут, нефть) продолжают рост, усиливая опасения тяжелого зимнего периода. Инвесторы ухудшают прогнозы экономического роста. Но гривня на этом фоне выглядит необоснованно крепкой, что отражает больше ситуативный баланс рынка, чем экономические перспективы".

Олег Пендзин уверен: сильная гривня поддерживается Нацбанком искусственно, и это не идет на пользу украинской экономике. Выигрывают только держатели украинских ценных бумаг, в том числе иностранные инвесторы, которые проводят вывод дивидендов за рубеж: они могут купить больше долларов, если доллар дешевеет.

"У Нацбанка есть все инструменты для того, чтобы регулировать курс гривни, но почему-то этого не происходит, наоборот, ведется политика, которая слабо прогнозируема с учетом интересов украинской экономики. Налицо высокая субъективность в вопросах курсообразования", – констатировал Олег Пендзин.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов заметно отличаются.

Самый успокаивающий прогноз у Александра Охрименко. По его мнению, еще неделю сохранится стабильность курса на нынешнем уровне.

Андрей Шевчишин, наоборот, ожидает, что торги следующей недели на межбанке будут отличаться высокой волатильностью (переменностью курса), что отразится на наличном рынке.

"Накопленные за праздники спрос и предложение выплеснутся на рынки, что повысит их торговые обороты и волатильность, – прогнозирует эксперт. – Все текущие факторы останутся действенными. Следим за эпидемситуацией, инфляционными показателями и ситуацией в бизнесе (настроения в связи с ценами энергоресурсов). В целом, среднесрочно сохраняем девальвационные настроения и считаем гривню переоцененной. На неделе диапазон наличного курса – 26,25-26,5 грн/доллар".

Максим Орыщак напомнил, что гривня в октябре укреплялась, и эта тенденция продолжится.

"Средний курс продажи наличного доллара на неделе будет колебаться в рамках 26,15-26,3 грн/доллар (еще минус 15 коп. и более), а средний курс продажи евро будет стремиться к 30 грн, – уточнил Максим Орыщак. – Причины для роста гривни как привычные монетарные, так и вербальные. На протяжении года НБУ не раз повышал учетную ставку, укрепляя гривню. Появились новости о том, что Украина может в октябре-декабре получить транш МВФ около 1,4 млрд долларов. Внешняя финансовая поддержка, по традиции, будет воспринята рынком позитивно и не сулит валютных колебаний".

Олег Пендзин сообщил, что Нацбанк рассматривает вопрос повышения учетной ставки с 8% до 8,5-9%.

"Если ее на неделе повысят – это еще больше укрепит гривню", – пояснил он.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз: гривня и в среднесрочной перспективе (месяц и более), как минимум, не подешевеет, поэтому гривневые вклады еще месяц останутся доходнее валютных заначек.

Олег Пендзин советует пока не менять гривню на валюту и наоборот, пока не станет понятно, будет к концу октября девальвация гривни, или нет.

Максим Орыщак говорит, что из-за дешевого доллара накапливается потенциальный рост спроса на валюту. Это может, независимо от межбанка, давить на курс гривни. То есть, тот, кто купит дешевые доллары, вскоре окажется в выигрыше.

Наконец, Андрей Шевчишин уверен: доллары надо покупать, пока курс выгодный.

Долгосрочный прогноз курса доллара дал известный финансовый аналитик Эрик Найман. Подробнее смотрите в сюжете.