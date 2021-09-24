Доллар снова подорожает, а цена на Brent достигла рекорда – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Цена на Brent достигла рекордной отметки, а доллар подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Курс доллара и евро в Украине снова развернулся, а цена на Brent достигла рекордной отметки за 2,5 месяца.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 24 сентября.

Доллар подорожает

Реклама

1 доллар США будет стоить 26,64 грн в понедельник 27 сентября, что на 11 копеек больше, чем 24 сентября. Евро тоже подорожает на 14 копеек и его цена 27 сентября составит 31,22 грн.

В течение рабочей недели курс доллара и евро на межбанке был нестабильным. Еще 20 сентября доллар в покупке стоил 26,67, а к концу недели достигал 26,72.

Реклама

В продаже курс 20 сентября был по 26,69 грн/доллар, а к концу недели – 26,74 грн/доллар.

Brent достигла рекордной отметки с июля

Стоимость фьючерсов на ноябрь на нефть WTI составляет 73,32 долларов за баррель, показали электронные торги Нью-Йоркской бирже NYMEX. Этот показатель на 0,02 долларов выше, чем на предыдущей сессии.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро 24 сентября составляет 77,34 долларов за баррель, то есть на 0,09 долларов дороже, чем на закрытии предыдущей сессии.

При этом, фьючерсы Brent достигли максимума за последние два с половиной месяца, а фьючерсы WTI находятся на пике со 2 августа.

Украинцев ждет очередное подорожание

В Украине из-за плохой погоды приостановили уборочную кампанию подсолнечника – это сформировало дефицит масличной на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что продажи подсолнечника неактивны, производители масла озвучивают цены в диапазоне 18 300-18 700 грн/т FCA и 18 700-19 500 грн/т с учетом доставки.

Также рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла.

В Украине разработали тарифный план

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тарифы, которые будут действовать в Украине во время отопительного сезона 2021-2022 годов.

Тарифы на газ для населения неизменны. В мае Кабмин запустил годовой продукт, где цена составляет менее восьми гривен. Она будет такой до апреля 2022 года.

Тарифы на тепло и горячую воду неизменны. Их устанавливают местные власти, однако правительство обеспечило все условия, чтобы их не поднимать. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетний контракт по 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона.

Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 60% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 коп. для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч. Для тех, кто потребляет больше, тариф останется без изменений. Тарифы не будут расти и на электроотопление.

Правительство вместе с нардепами предложило выделить 12 млрд грн на программу субсидий. Их получат все, кто в этом нуждается. В этом отопительном сезоне – около 3 млн.

Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах уже превысили 15,5 млрд куб.м.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также в Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.