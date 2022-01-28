Доллар с треском обвалился: на сколько хватит устойчивости гривни

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 31 января:
|28.01
|31.01
|Смена
|1 доллар США
|28,98 грн
|28,78 грн
|-0,20
|1 евро
|32,34 грн
|32,02 грн
|-0,32
По сравнению с курсом НБУ на пятницу, 28 января, курс доллара упал на 20 копеек, а евро упал на 32 копейки.
Что будет с курсом валют?
Как рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, курс начал корректироваться под влиянием изменения риторики Росси, а также смены настроений иностранных инвесторов.
"Оптимистичное завершение торгов в четверг дает надежды на стабилизацию геополитической ситуации. Вероятно, доллар достиг локального пика, и опасения инвесторов в отношении эскалации военного конфликта отходят на задний план", – говорит Шевчишин.
Не последнюю роль в стабилизации ситуации играет заявление РФ о недопустимости войны с Украиной и поэтому рынок надеется на дипломатическое разрешение конфликта.
По мнению Шевчишина, в ближайшее время, гривня стабилизируется на достигнутых уровнях. Движение курса ожидается в диапазоне 28,8-29,05 грн/долл.
"На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 гривен за доллар, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудить нерезидентов возобновить активные продажи", – заявил эксперт.
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