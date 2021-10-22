Доллар резко рванул вверх. К какому курсу готовиться на следующей неделе

Рассказываем, что будет с курсом в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 25 октября:
|22.10
|25.10
|Изменение
|1 доллар США
|26,2 грн
|26,29 грн
|+0,09
|1 евро
|30,49 грн
|30,58 грн
|+0,09
По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на пятницу, 22 октября, курс доллара и евро вырос на 9 копеек.
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Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, негативными для гривни остаются такие факторы:
- тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране;
- высокие цены на энергоносители;
- ожидания, что с началом отопительного сезона энерготрейдерам и поставщикам все же придется выйти на рынок для импорта газа и угля.
"В ближайшей перспективе гривня может ослабиться на фоне сохранения политики НБУ. Ожидаем колебания курса в верхней границе торгового диапазона 26,25-26,45 гривни за доллар США. Если торги закроются в пятницу выше отметки 26,40 гривни за доллар США, можно будет говорить о высокой вероятности смены тенденции", – отмечает Андрей Шевчишин.
НБУ ухудшил прогноз роста ВВП – как это повлияло на курс?
Финансовый регулятор сохранил прогноз инфляции на текущий год на уровне 9,6%, однако существенно ухудшил прогноз роста ВВП.
"Реакцией рынка на новости о процентной ставке стал разворот, в результате которого курс вернулся к отметкам начала недели, а закрытие прошло на максимальных уровнях дня, что свидетельствует о возможной смене тенденции на укрепление", – отмечает эксперт.
Так как участники рынка ожидали такого разворота, сохранение учетной ставки НБУ дало импульс к покупкам и удерживанию валюты продавцами.
"Впрочем, говорить о его состоятельности еще рано, поскольку импортеры накануне локдауна слабы и не желают закупать валюту и товары, так как не смогут их реализовать в условиях ограничений", – говорит Андрей Шевчишин.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.