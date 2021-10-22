Доллар резко рванул вверх. К какому курсу готовиться на следующей неделе

Рассказываем, что будет с курсом в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 25 октября:

22.10 25.10 Изменение 1 доллар США 26,2 грн 26,29 грн +0,09 1 евро 30,49 грн 30,58 грн +0,09

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на пятницу, 22 октября, курс доллара и евро вырос на 9 копеек.

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Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, негативными для гривни остаются такие факторы:

тяжелая эпидемиологическая ситуация в стране;

высокие цены на энергоносители;

ожидания, что с началом отопительного сезона энерготрейдерам и поставщикам все же придется выйти на рынок для импорта газа и угля.

"В ближайшей перспективе гривня может ослабиться на фоне сохранения политики НБУ. Ожидаем колебания курса в верхней границе торгового диапазона 26,25-26,45 гривни за доллар США. Если торги закроются в пятницу выше отметки 26,40 гривни за доллар США, можно будет говорить о высокой вероятности смены тенденции", – отмечает Андрей Шевчишин.

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"Реакцией рынка на новости о процентной ставке стал разворот, в результате которого курс вернулся к отметкам начала недели, а закрытие прошло на максимальных уровнях дня, что свидетельствует о возможной смене тенденции на укрепление", – отмечает эксперт.

Так как участники рынка ожидали такого разворота, сохранение учетной ставки НБУ дало импульс к покупкам и удерживанию валюты продавцами.

"Впрочем, говорить о его состоятельности еще рано, поскольку импортеры накануне локдауна слабы и не желают закупать валюту и товары, так как не смогут их реализовать в условиях ограничений", – говорит Андрей Шевчишин.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.