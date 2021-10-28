Доллар резко развернулся – курс НБУ

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 28 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,37 грн;

1 евро – 30,65 грн;

1 злотый – 6,63 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

Курс доллара стал ниже на 5 копеек, а евро снизился в цене на 3 копейки. Злотый и рубли подешевели на 5 копеек.

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Как поменялся курс доллара и евро на межбанке

25 октября доллар подешевел на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,35/26,37 грн (покупка/продажа).

Евро также подешевел на 8 копеек. К закрытию евро торговался на уровне 30,68/30,71 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.