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Доллар покатился к минимумам за год: официальный курс

15 июня, 17:02

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 июня

Доллар снова подешевел / Фото: Сегодня, freepik.com

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 16 июня:

15.0616.06Изменение
1 доллар США26,99 грн26,93 грн- 0,06
1 евро32,79 грн32,62 грн- 0,17

По сравнению со значениями 15 июня курс доллара упал еще на шесть копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с начала июля 2020 года.

За неделю – с 9 по 16 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек. Падение доллара не остановили даже аукционы НБУ на межбанке.

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Курс евро тоже снизился. Евровалюта рухнула еще на 17 копеек после падения на девять копеек днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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