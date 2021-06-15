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На межбанке грядет момент истины: рухнет ли доллар еще сильнее

15 июня 2021 14:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк пытается удержать доллар от слишком сильной просадки, но гривня оказалась крепче, чем ожидалось

Доллар пытается закрепиться ниже 27 гривен

Доллар пытается закрепиться ниже 27 гривен / Фото: Сегодня

Курс доллара после падения ниже психологической отметки продолжил снижаться на межбанке. К 14:00 котировки установились на уровне 26,91 грн/долл. в покупке и 26,93 грн/долл. в продаже.

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Как отмечают аналитики Minfin, Нацбанк продолжает оставаться на рынке и выкупать доллары по 26,91 грн. Такое поведение регулятора обеспечило относительное равновесие спроса и предложения инвалюты.

При этом от сегодняшних торгов будет зависеть курс в ближайшее время, межбанк фактически ждет момента истины.

"Психологически рынок пока настроен на дальнейшее укрепление гривни. От сегодняшнего тренда во многом зависит судьба доллара на ближайшее время. Если курс не вернется к уровням в 27 грн, значит, пойдет к цели в 26,8 грн уже до конца этой недели. Если же НБУ и часть продавцов смогут отстоять уровень в 27 грн – курс пока будет в общем коридоре 26,90−27,1 грн до конца июня", – отмечают эксперты.

Курс доллара на межбанке 15 июня

Кроме того, сегодня пройдет традиционное вторничное размещение облигаций внутреннего займа. Если инвесторы проявят интерес к украинским бумагам, это укрепит гривню еще сильнее.

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"Рынок ожидает сегодня значительную сумму привлечения Минфином через размещение ОВГЗ. Значительная часть продажи валюты связана именно с аукционом по гособлигациям. Укрепление гривни сейчас может немного сдержать рост инфляции", - добавили эксперты Finstop.

Напомним, аналитики при этом не исключают скорого разворота курса доллара. Андрей Гойлов из Roboforex объясняет такие риски провальной внешней торговлей – отрицательное сальдо составляет 1,07 млрд долларов.

Однако в бюджетной декларации на три года, которую подготовили в Кабмине, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:


Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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