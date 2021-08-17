Доллар подрос после обвала до минимума за год – официальный курс

Доллар опять подешевел / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 18 августа:

17.08 18.08 Изменение 1 доллар США 26,65 грн 26,68 грн + 0,03 1 евро 31,36 грн 31,38 грн + 0,02

Курс доллара вырос на три копейки по сравнению со значениями 17 августа. Накануне доллар дешевел – "зеленый" потерял в цене четыре копейки. Несмотря на рост курса. доллар остался на минимальных за 13 месяцев значениях.

За неделю – с 11 по 18 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек. А эксперты ранее рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

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Курс евро вырос на 2 копейки после повышения на четыре копейки днем ранее. В целом европейская валюта, как и американская, находится на минимумах с середины лета 2020 года.

Как менялся курс доллара

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года: