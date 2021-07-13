Доллар подрос на межбанке: чего ждать от курса

Доллар практически замер / Фото: Getty Images, AFP

Доллар 13 июля после снижения по официальному курсу подрос на межбанке и вернулся к отметке 27,31 грн. Спрос на валюту пока превышает ее предложение. При этом до конца недели курс останется стабильным, благодаря сезонному затишью и активности Нацбанка. Факторами давления на гривню послужат политические риски и распространение новой волны COVID-19 по всему миру.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. А вот курс евро, по его словам, может меняться не так, как курс доллара.

"Средний курс продажи доллара на наличном рынке по Украине будет колебаться в рамках 27,16-27,33 грн. Средний курс продажи евро – в рамках 32,15-32,3 грн. Для евро, ко всему прочему, весомую роль играет динамика курса на международной арене. Риски снижения стоимости евро в мире напрямую влияют на курс евро и у нас, потому динамика пары доллар-гривня и евро гривня не идентичны", – объяснил аналитик.

Курс доллара на межбанке 13 июля

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Активный спрос на доллары появится в Украине к осени. Но и тогда, по мнению Орыщака, девальвации ждать не следует – спрос будет компенсироваться предложением валюту, которую заведут в страну экспортеры.

"Инвесторам и простым гражданам можно дать совет накапливать валютные сбережения постепенно. Чтобы в случае форс-мажора не торопиться покупать валюту по невыгодному курсу. Выбирая между долларами и евро, мы бы обратили внимание на доллар, как приоритетный инструмент. Несмотря на снижение уровня доверия к доллару в мире – это все еще основная валюта в международных расчетах", – добавил Орыщак.

Напомним, в целом эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.