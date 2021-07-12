Доллар топчется на месте, евро подорожал: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 12 июля

Доллар немного подорожал после такого же едва заметного падения / Фото: УНИАН, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 12 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,32 грн;

1 евро – 32,41 грн;

1 злотый – 7,12 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

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По сравнению со значениями пятницы, 9 июля, курс доллара вырос на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на копейку. Тем не менее за неделю – со 5 по 12 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Эксперты уже объяснили "Сегодня", когда будет выгодно покупать валюту.

Курс евро ускорил рост. Евровалюта подорожала еще на девять копеек после роста на две копейки днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 12 июля выросла на пять копеек. Польский злотый подорожал на две копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 9 июля, доллар на межбанке не изменился в цене ни в покупке, ни в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,30/27,33 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на две копейку в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,39/32,42 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

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→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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