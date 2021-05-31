Доллар подешевел, евро катится вниз: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 31 мая

Доллар падает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 31 мая, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,50 грн;

1 евро – 33,39 грн;

1 злотый – 7,44 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 28 мая, доллар упал еще не три копейки после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 31 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом на межбанковском рынке доллар нащупал равновесие. Поэтому в ближайшие дни резких изменений курса не предвидится, считают аналитики.

Курс евро упал более существенно – на 18 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 31 мая снизилась на копейку. Злотый сегодня стал дешевле на пять копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 28 мая, доллар на межбанке упал на копейку в покупке и не изменился в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,49/27,52 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 10 копеек в покупке и на 14 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,44/33,47 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, почему доллар дешевел в начале мая, узнавайте из сюжета:

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