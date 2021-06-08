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Доллар побил антирекорд за 11 месяцев: курс НБУ

8 июня, 08:16

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 июня

/ Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 8 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,19 грн;
1 евро – 33,08 грн;
1 злотый – 7,41 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, доллар упал еще на 10 копеек после снижения на на 5 копеек в предыдущий банковский день. И это новый минимум – "зеленый" не стоил так дешево с 15 июля 2020 года, то есть почти 11 месяцев. А на межбанке доллар уже покатился к годовым минимумам.

За неделю – с 1 по 8 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 28 копеек.

Курс евро, напротив, остановил падение. Евровалюта подорожала на две копейки и отошла от минимума за два месяца.

Стоимость 10 российских рублей 8 июня вновь не изменилась. Польский злотый подорожал на копейку.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В понедельник, 7 июня, доллар на межбанке упал на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,21/27,23 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на четыре копейки в покупке и на три – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,14/33,17 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

О чем еще говорят в Украине и мире утром 8 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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