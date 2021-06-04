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Доллар прекратил падать, а евро не изменил направление: курс валют НБУ

4 июня, 08:14

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 4 июня

Доллар пока не вырос / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 4 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,34 грн;
1 евро – 33,26 грн;
1 злотый – 7,47 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар не изменился в цене, несмотря на падение сразу на 10 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 28 мая по 4 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 19 копеек. При этом аналитики не исключают, что официальный курс доллара скоро может вернуться к росту вслед за межбанковским.

Курс евро продолжил падение и снизился еще на семь копеек после того, как рухнул вниз сразу на 20 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 4 июня стала выше на копейку, а польский злотый не изменил курс.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 3 июня, доллар на межбанке упал на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,29/27,31 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 18 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,15/33,17 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

О чем еще говорят в Украине и мире утром 4 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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