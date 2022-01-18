Доллар пересек отметку в 28 гривен: что происходит с курсом валют 18 января

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 18 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,12 грн.;

1 евро – 32,05 грн;

1 злотый – 7,08 грн.;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал сразу на 17 копеек, а евро – на 7 копеек. Курс злотого вырос на 4 копейки, а курс рублей – на 2 копейки.

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Что было с курсом валют на межбанке?

В понедельник, 18 января, торги американской валюты стартовали со значениями 28,051/28,07 грн, а к их закрытию доллар подорожал в покупке и продаже до 28,26 /28,28 грн.

Весь банковский день украинская гривня была под давлением и единая европейская валюта тоже выросла до 32,25/32,27 гривни.

Что будет на этой неделе

На следующей неделе, с 17 по 23 января, украинская гривня продолжит девальвировать.

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По словам аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орищака, данный период станет для гривни отрицательным и средний курс продаж будет колебаться от 27,75 до 28,10 грн.

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, на следующей неделе тренд по ослаблению гривни сохранится. Украинская валюта двинется в зону 28,2-28,3 грн за доллар.

Самый пессимистический прогноз дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его мнению, гривня ослабнет до 28,5 грн, несмотря на усилия Нацбанка, а член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этой ситуации прогнозировать что-либо сложно.

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Эксперт надеется, что Нацбанк сможет остановить девальвацию и до конца января укрепить гривню на отметке 27,5 грн/доллар.

По словам экспертов "Сегодня", напряженная геополитическая ситуация, связанная с агрессивностью России, может очень серьезно повлиять на курс гривни.

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