Доллар обвалился на 22 копейки за сутки: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 июня

Доллар закрепился значительно выше 27 грн / Фото: Сегодня, Dado Ruvic/Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 30 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,18 грн;

1 евро – 32,30 грн;

1 злотый – 7,15 грн;

10 российских рублей – 3,74 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар упал сразу на 22 копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Тем не менее, за неделю – с 23 по 29 июня – гривня на копейку ослабла по отношению к американской валюте. К слову, эксперты пока не советуют покупать доллары – говорят, что курс станет еще более выгодным.

Курс евро тоже заметно упал – евровалюта подешевела сразу на 44 копейки после снижения на пять копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 30 июня снизилась на четыре копейки. Польский злотый упал на 11 копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 29 июня, доллар на межбанке снизился на 15 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,18/27,29 грн (покупка/продажа). Евровалюта подешевела на 40 копеек в покупке и на 39 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,33/32,35 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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