Доллар нацелился на новый рекорд? Сколько стоит валюта на черном рынке

Доллар на черном рынке вырос более 36 грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

9 июля курс доллара начал с резкого старта. Если в начале дня валюта держалась в купле-продаже на уровне 36,09-36,28 грн соответственно, то потом выросла почти на 10 коп.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, по состоянию на 10.30 по киевскому времени стоимость американской валюты в покупке выросла до 36,15 грн (8 июля была 35,9 грн), в продаже — 36,6 грн (8 июля была 36,2 грн).

Динамика стоимости доллара 9 июля / Фото: скриншот

Девальвация усиливается

Как отметил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак, девальвационные настроения населения усиливаются, несмотря на сезонный фактор. И это видно по объемам продаж доллара.

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"В июне объемы продаж валюты упали до $206,6 млн с $244 млн, $1 млн в мае и $252,6 млн в апреле, а вот объемы покупки достигли $11,9 млн против $10,2 млн и $8,6 млн в мае-апреле соответственно", – отметил Орыщак.

Он добавил, что Украина очень близка к дефолту, хотя нам финансово помогает Запад и обещает быть солидарным в вопросах отношений с Россией.

"Уже сейчас нас уведомили о снижении средней температуры в квартирах в отопительный сезон. Предстоит сокращение пенсионных и социальных выплат. То есть несмотря на формальный уровень достаточности ЗВР, например, что не позволяет объявить дефолт в Украине, у нас фактически есть потерянные территории страны, падают доходы населения и сокращается количество рабочих мест. Это не может сказаться позитивно на банковском секторе Украины, а значит, придется печатать деньги и поддерживать формальные показатели в норме", – объяснил Орыщак.

По словам аналитика, гривня в таких условиях расти не сможет. А как только война закончится – страну ждет экономический коллапс. Это понимают все, и такое возможно не только по причине войны, но и из-за внешних факторов – во всем мире инфляционное давление бьет все рекорды. И мир к этому сознательно шел последние годы.

Напомним, 6 июля ПриватБанк и Monobank ввели изменения так называемого карточного курса доллара, по которому проходят безналичные конвертации и операции.

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"Сегодня" раньше писали, что будет с курсом доллара в июле.