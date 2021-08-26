Доллар на межбанке начал расти

Доллар развернулся к росту / Фото: Getty Images

Доллар в четверг, 26 августа, дорожает на межбанке и торгуется в районе 26.76-26.79 гривен. Спрос на иностранную валюту превышает предложение.

После "недолгой раскачки" 25 августа из-за 4 дней выходных 26 августа весь бизнес войдет в обычный деловой ритм. А зачисление вчерашней датой валютной выручки за рабочие в США и Европе понедельник и вторник — позволит экспортерам иметь серьезные суммы долларов и евро к продаже на межбанке, пишет Минфин.

"Теоретически это приведет к росту предложения на торгах и поддержит курс гривни. Но начинается период возмещений НДС тем же экспортерам и часть из них начнет выбирать — продавать валюту сейчас или дождаться гривны от государства. От решений крупных игроков по этому вопросу (как госкомпаний, так и частных структур) и будет зависеть реальное состояние дел на межбанке, и в конечном итоге — курсовой тренд. Пока есть попытки отдельных игроков и спекулянтов "разогреть рынок" и постараться максимально подтянуть котировки вверх. И сегодня эта история продолжится", - говорится в сообщении.

Курсы межбанка по расчетам "Минфина" 26 августа будут в пределах:

Реклама

доллар — коридор 26,65 — 26,85 грн;

евро — коридор 31,25 — 31,60 грн.

Как изменился курс доллара на межбанке за месяц / Minfin

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,60 — 26,90 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,00 до 31,60 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,10 — 31,50 грн при спреде в 20−25 копеек.

Как менялся курс доллара в 2021-м

В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.

– с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го. Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%. Также сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.