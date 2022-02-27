Доллар и война: как сейчас выгодно купить и сдать наличную валюту

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Нападение РФ на Украину больно ударило по курсу гривни: за считанные дни она обесценилась более чем на 10%. Межбанковский рынок не работает, почти все коммерческие банки и обменники закрыты, а те, что работают, валюту либо не продают, либо предлагают по грабительскому курсу – почти по 40 грн/доллар. Что сейчас делать с валютой, рассказали эксперты "Сегодня".

Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

С понедельника курс доллара, подогреваемый информацией о возможном военном вторжении России, рос как на дрожжах. И когда нападение РФ на Украину началось, курс ракетой рванул вверх, а наличная валюта быстро пропала из продажи. В цифрах это выглядело так: понедельник – продажа 28,78 грн/доллар, покупка – 28,39, вторник – 29,30 и 28,75, среда – 30,14 и 29,31. Четверг (день вторжения) – скачок курса до 30,90 и 29,25 и постепенное исчезновение валюты на продажу в обменниках и банках. К вечеру субботы – уже 31,48 грн/доллар в продаже и 29,34 в покупке.

Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) в одночасье расширился с 39 копеек до рекордных 2 грн 14 коп. Так всегда бывает, когда на рынке паника, и держатели наличной валюты стараются на ней заработать.

Нацбанк в понедельник-среду постепенно девальвировал гривню: с 28,34 до 28,99 грн/доллар. В четверг регулятор сообщил, что на время боевых действий официальный курс, который применяется для безналичных расчетов, остается фиксированным – 29,25 грн/доллар. Итого за семь дней безналичная гривня обесценилась на 91 копейку (3%), наличная – на 2,88 грн (10%) в продаже и на 1,08 грн (4%) в покупке.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что экономических причин для изменения курса нет, только военные: вторжение РФ, прекращение работы безналичного валютного рынка, паника на наличном рынке.

"К сожалению, наши еврооблигации на дефолтном уровне", – констатировал Андрей Шевчишин.

По словам Олега Пендзина, логичного объяснения тому, что сейчас происходит в Украине, не существует.

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Александр Охрименко отметил: фиксация курса – нерыночный метод, но необходимый в данных условиях. Как это отразится на ситуации с наличным долларом, пока прогнозировать сложно. Но критический импорт (энергоносители) за валюту импортировать будут.

Более развернутый анализ ситуации дал Максим Орыщак.

"Непонимание до конца происходящего не дает нам ориентиров для валютных ожиданий, – анализирует Максим Орыщак. – Приостановка торгов на валютном рынке, фиксация курса со стороны НБУ – демонстрация непонимания экономических последствий действий России и Украины с 24 февраля. Инвестиционная привлекательность Украины упадет катастрофически, потому можно ждать, что курс гривни будет находиться стабильно выше 30 за доллар с марта текущего года".

Чего ожидать на неделе

Все эксперты говорят: сейчас прогнозировать, что будет с наличным курсом, невозможно – агрессия продолжается, эскалация боевых действий нарастает, ситуация меняется, как в калейдоскопе.

"Официальный рынок не работает, есть только черный рынок и то по нему сведений нет, – сообщил Андрей Шевчишин. – А в понедельник валютный рынок будет работать? А покупать валюту где, у кого? Это война. Мы верим в лучшее, но все меняется ежечасно. Тут нечего пока прогнозировать".

По мнению Максима Орыщака, гривня на протяжении первой недели марта будет полностью зависеть от геополитической ситуации в стране, а также от решения НБУ возобновить торги.

"Нужно понимать, что нынешний торговый коридор 28-33 грн/доллар, или возможный 30-45 грн/доллар не зависит от экономических прогнозов, или фактической экономической ситуации в стране", – разъяснил эксперт.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют с осторожностью проводить валютные операции, особенно покупку долларов или евро.

"Гражданам, которые хотят заработать на девальвации гривни, можно готовиться к покупкам доллара на черном рынке, как только обстановка в стране станет безопасной, чтобы думать о валютообменных операциях", – советует Максим Орыщак.

Андрей Шевчишин предлагает воспользоваться сайтами по обмену валют, но сейчас есть повышенная опасность, что там орудуют мошенники.

"Валюту сейчас сдать можно, например, в госбанках, они работают. Курс не самый выгодный (ПриватБанк покупал в субботу по 29,20 грн/доллар), но многие держат сбережения в долларах, а в магазинах принимают только гривни, поэтому другого выхода нет", – говорит Андрей Шевчишин.

А вот купить валюту без риска можно только по 38-39 грн/доллар в некоторых небольших комбанках, рискующих работать.

Александр Охрименко не советует этого делать. По его словам, с предложением купить или продать доллары лучше обратиться к друзьям, знакомым, но не через, например, соцсети, а конфиденциально, дабы не привлекать внимание криминальных элементов.