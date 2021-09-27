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Доллар и евро взлетели в цене – курс НБУ

Виктория Барановская
27 сентября, 08:28
Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 27 сентября

В Украине снова подорожала валюта / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 27 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,64 грн;
  • 1 евро – 31,21 грн;
  • 1 злотый – 6,78 грн;
  • 10 российских рублей – 3,64 грн.

После выходных валюта подорожала. Доллар вырос на 11 копеек, а евро на 13 копеек. В то же время польский злотый подешевел на 4 копейки.

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Несмотря на постепенное снижение цены на доллар, гривня может обрушиться в любой момент, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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По мнению эксперта, резкая смена курса может произойти после значительного всплеска заболеваемости COVID-19, который повлечет быстрый выход инвесторов из украинских ценных бумаг и рост их спроса на валюту.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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