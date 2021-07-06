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Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курс

6 июля, 16:30

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 июля

Валюта дешевеет / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 7 июля:

06.0707.07Изменение
1 доллар США27,29 грн27,25 грн- 0,04
1 евро32,37 грн32,26 грн- 0,11

По сравнению со значениями 6 июля курс доллара снизился на четыре копейки. В предыдущий банковский день падение составляло 12 копеек. Сайт "Сегодня" уж узнал у специалистов, почему курс доллара снова упал и надолго ли это.

Тем не менее, за неделю – с 30 июня по 7 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

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Курс евро ускорил снижение. Евровалюта упала в цене еще на 11 копеек после снижения на четыре копейки днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Также сайт "Сегодня" вместе с банкирами разобрался, как не стать жертвой мошенников и уберечь средства на карте.

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Источник: Сегодня

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