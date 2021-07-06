Доллар и евро стали еще дешевле: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 7 июля

Валюта дешевеет / Фото: Сегодня, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 7 июля:

06.07 07.07 Изменение 1 доллар США 27,29 грн 27,25 грн - 0,04 1 евро 32,37 грн 32,26 грн - 0,11

По сравнению со значениями 6 июля курс доллара снизился на четыре копейки. В предыдущий банковский день падение составляло 12 копеек. Сайт "Сегодня" уж узнал у специалистов, почему курс доллара снова упал и надолго ли это.

Тем не менее, за неделю – с 30 июня по 7 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на семь копеек.

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Курс евро ускорил снижение. Евровалюта упала в цене еще на 11 копеек после снижения на четыре копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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