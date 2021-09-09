Доллар и евро снова упали в цене – официальный курс

Курс доллара упал / Фото: "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 8 сентября:

09.09 10.09 Изменение 1 доллар США 26,74 грн 26,72 грн -0,02 1 евро 31,63 грн 31,62 грн -0,01

Таким образом, курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем стал ниже на две копейки, а курс евро снизился на одну копейку.

Что делать с валютой

Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре, поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

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Андрей Шевчишин и Олег Пендзин ратуют за долгосрочные валютные накопления, а вот Максим Орыщак, считает, что дешевый доллар может быть интересен для тех, кто опасается девальвации, и постепенно бизнес и население начнут снова присматриваться к валюте как к привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд, с марта 2021-го.

– с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд, с марта 2021-го. Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро – на 8,1%.

Также мы писали о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.