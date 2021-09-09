Долар та євро знову впали в ціні – офіційний курс

Курс долара впав / Фото: "Сьогодні"
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 8 вересня:
|09.09
|10.09
|зміна
|1 долар США
|26,74 грн
|26,72 грн
|-0,02
|1 євро
|31,63 грн
|31,62 грн
|-0,01
Отже, курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем став нижчим на дві копійки, а курс євро знизився на одну копійку.
Що робити з валютою
Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні, тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигіднішими за валютні заначки.
Андрій Шевчишин і Олег Пендзин ратують за довгострокові валютні накопичення, а Максим Орищак, вважає, що дешевий долар може бути цікавий для тих, хто побоюється девальвації, і поступово бізнес і населення почнуть знову придивлятися до валюти як до привабливого для заощаджень та інвестицій інструменту.
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль, з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро – на 8,1%.
Також ми писали про те, що, згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.