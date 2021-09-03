Доллар и евро рвутся вверх – курс НБУ

Курс доллара в Украине стремительно растет. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 3 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 32,00 грн;

1 злотый – 7,1 грн;

10 российских рублей – 3,7 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на две копейки, а евро – на семь копеек. А вот рубли и евро практически не изменились в цене.

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В четверг, 2 сентября, во время интервенции Нацбанк купил свои стандартные 5 млн долларов по цене не выше 26,97 грн.

Доллар подешевел на семь копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,95/26,97 грн (покупка/продажа).

Евро также упало в цене на семь копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,96/31,98 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.