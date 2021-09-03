Долар і євро рвуться вгору – курс НБУ

Курс долара в Україні стрімко зростає. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS
Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 3 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,02 грн;
- 1 євро – 32,00 грн;
- 1 злотий – 7,1 грн;
- 10 російських рублів – 3,7 грн.
У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 2 копійки, а євро – на 7 копійок. А ось рублі і євро практично не змінилися в ціні.
У четвер, 2 вересня, під час інтервенції Нацбанк купив свої стандартні 5 млн доларів за ціною – не вище 26,97 грн.
- Долар подешевшав на 7 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,95/26,97 грн (купівля/ продаж).
- Євро також впало в ціні на 7 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,96/31,98 грн (купівля/ продаж).
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.