Доллар и евро резко подорожали: курс валют НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 2 июля

Гривня ослабла к доллару и евро / Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 2 июля, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,38 грн;

1 евро – 32,52 грн;

1 злотый – 7,20 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подскочил еще на 15 копеек после роста на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 25 июня по 2 июля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Ранее аналитик объяснил, почему гривня сначала резко укрепилась, а потом снова упала.

Курс евро повысился на 17 копеек после роста на пять копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 2 июля выросла на три копейки. Польский злотый подорожал на четыре копейки.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 1 июля, доллар на межбанке вырос на восемь копеек в покупке и на семь – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,36/27,38 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 11 копеек в покупке и на 10 – продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,49/32,51 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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