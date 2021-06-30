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Доллар и евро поползли вверх: официальный курс валют

30 июня, 16:17

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 1 июля

Падение доллара прекратилось / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 1 июля:

30.0601.07Изменение
1 доллар США27,18 грн27,32 грн+ 0,05
1 евро32,30 грн32,35 грн+ 0,05

По сравнению со значениями 30 июня курс доллара повысился на пять копеек после резкого падения на 22 копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 24 июня по 1 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек. Ранее аналитики уже объяснили, почему доллар снова растет, и предупредили о том, что скоро на валютном рынке могут возникнуть новые курсовые качели.

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Курс евро тоже повысился на пять копеек после падения сразу на 44 копейки днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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