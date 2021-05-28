Версія українською
$ 27,53
33,57

Доллар и евро покатились вниз: официальный курс на выходные

28 мая, 16:16

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 31 мая

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 31 мая:

28.0531.05Изменение
1 доллар США27,53 грн27,50 грн- 0,03
1 евро33,57 грн33,39 грн- 0,18

Этот курс также будет действительным в течение выходных дней, 29 и 30 мая.

По сравнению со значениями 28 мая курс доллара упал еще не три копейки после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 31 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом на межбанковском рынке доллар нащупал равновесие. Поэтому в ближайшие дни резких изменений курса не предвидится, считают аналитики.

Реклама

Курс евро упал более существенно – на 18 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее.

Читайте также: Новые требования к денежным переводам: Нацбанк ужесточил правила работы платежных систем

А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама