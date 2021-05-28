Доллар и евро покатились вниз: официальный курс на выходные

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 31 мая:
|28.05
|31.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,53 грн
|27,50 грн
|- 0,03
|1 евро
|33,57 грн
|33,39 грн
|- 0,18
Этот курс также будет действительным в течение выходных дней, 29 и 30 мая.
По сравнению со значениями 28 мая курс доллара упал еще не три копейки после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 31 мая – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом на межбанковском рынке доллар нащупал равновесие. Поэтому в ближайшие дни резких изменений курса не предвидится, считают аналитики.
Курс евро упал более существенно – на 18 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее.
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- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, почему в начале мая курс доллара начал падать, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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