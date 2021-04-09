Доллар и евро подешевели после роста: курс валют на выходные

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 12 апреля:

09.04 12.04 Изменение 1 доллар США 27,98 грн 27,92 грн - 0,07 1 евро 32,23 грн 33,15 грн - 0,08

Этот курс также будет актуальным на выходных – 10 и 11 апреля.

По сравнению со значениями 9 апреля доллар откатился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю с 5 по 12 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты не советуют украинцам расслабляться и предупреждают, что доллар будет дорожать.

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Курс евро снизился на восемь копеек после роста на девять копеек днем ранее. Евровалюта держится выше психологической отметки в 33 гривни.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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