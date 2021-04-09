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Доллар и евро подешевели после роста: курс валют на выходные

9 апреля, 16:08

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 12 апреля:

09.0412.04Изменение
1 доллар США27,98 грн27,92 грн- 0,07
1 евро32,23 грн33,15 грн- 0,08

Этот курс также будет актуальным на выходных – 10 и 11 апреля.

По сравнению со значениями 9 апреля доллар откатился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. В итоге за неделю с 5 по 12 апреля гривня укрепилась по отношению к американской валюте на пять копеек. Но эксперты не советуют украинцам расслабляться и предупреждают, что доллар будет дорожать.

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Курс евро снизился на восемь копеек после роста на девять копеек днем ранее. Евровалюта держится выше психологической отметки в 33 гривни.

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Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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