Доллар откатился после скачка вверх: от чего сейчас зависит курс

Ситуация на межбанке осталась напряженной, говорит аналитик

Доллар 9 апреля после роста до рекорда за месяц в официальных курсах Нацбанка снизился на межбанке к уровню 27,93 грн. Но спрос на валюту повышается, поэтому не исключено, что доллар снова подорожает. Вероятно, курс в ближайшее время будет около 28 грн/долл. Но если нерезиденты начнут еще активнее избавляться от гривневых облигаций, доллар может подскочить и выше 28 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на более чем 2,5 млрд гривен.

"Участники рынка будут следить за действиями нерезидентов и поступающими новостями. <...> Продаж валюты со стороны экспортеров недостаточно для удержания баланса на рынке. Перевес покупателей обеспечивают нерезиденты, которые на фоне роста рисков эскалации военных действий на Донбассе входят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции", – отметил Шевчишин.

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Также на рынок давят сложная эпидемиологическая ситуация, провал вакцинации и растущая инфляция, добавил аналитик.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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