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Доллар и евро перед выходными пошли в гору: официальный курс

9 июля, 16:31

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 12 июля

Доллар устремился вверх / Фото: Сегодня, Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 12 июля:

09.0712.07Изменение
1 доллар США27,29 грн27,32 грн+ 0,03
1 евро32,32 грн32,41 грн+ 0,09

По сравнению со значениями 9 июля курс доллара вырос на три копейки. В предыдущий банковский день "зеленый" подешевел на копейку. Тем не менее за неделю – со 5 по 12 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на девять копеек. Но эксперты предупредили: украинская валюта оказалась под угрозой и доллар может заметно подорожать.

Курс евро ускорил рост. Евровалюта подорожала еще на девять копеек после роста на две копейки днем ранее.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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Источник: Сегодня

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