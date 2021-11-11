Долги уже не погасят? В Украине приняли решение касательно пенсий переселенцев

Уже со следующего года украинцам начнут выплачивать недополученные пенсии / Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что правительство начнет погашение пенсионных долгов переселенцам.

Об этом она написала в Facebook.

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"Правительство приняло постановление, разблокирующее процесс погашения пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам за прошедшие периоды", – написала Верещук.

По ее словам, уже со следующего года украинцам начнут выплачивать недополученные пенсии из ежемесячного расчета в размере прожиточного минимума. Правительство намерено полностью погасить задолженность за два года.

"Это очень важный шаг! Это сотни тысяч пенсионеров. Ожидается, что на погашение пенсионных долгов внутренне перемещенным лицам из государственного бюджета будет израсходовано более 11,2 млрд гривен, из которых 6,2 млрд гривен – уже в следующем году", – сообщила Верещук.

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По словам министра, в 2018 году были приостановлены пенсионные выплаты за прошедшие периоды переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Банковские карты переселенцев

В 2021 году Сбербанк продлил срок действия карт до 1 марта, 1 мая, 1 октября, так как тогда действовали определенные ограничения для работы общественного транспорта и люди не могли добраться вовремя.

Однако уже с 1 января следующего года Ощабдбанк прекратит автоматическое продление действия платежных карт для переселенцев.

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Сейчас в министерстве уже обсуждают возможность автоматического продления карт Ощадбанка для переселенцев и жителей ОРДЛО после 1 января. Хотя раньше в банке заявляли, что продолжений больше не будет.

Ранее мы сообщали, что пенсионерам из ОРДЛО продолжат засчитывать пенсии на новые банковские карты, если срок действия предыдущих истек.