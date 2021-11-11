Борги вже не погасять? В Україні прийняли рішення щодо пенсій переселенців

Вже з наступного року українцям почнуть виплачувати недоотримані пенсії / Фото: Колаж: Сьогодні
Віцепрем'єр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що уряд почне погашення пенсійних боргів переселенцям.
Про це вона написала у Facebook.
"Уряд прийняв постанову, яка розблокує процес погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам за минулі періоди", - написала Верещук.
За її словами, вже з наступного року українцям почнуть виплачувати недоотримані пенсії із розрахунку щомісячно в розмірі прожиткового мінімуму. Уряд збирається повністю погасити заборгованість за два роки.
"Це дуже важливий крок! Це сотні тисяч пенсіонерів. Очікується, що на погашення пенсійних боргів внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету буде витрачено понад 11,2 млрд гривень, з яких 6,2 млрд гривень – вже наступного року", – повідомила Верещук.
За словами міністра, у 2018 році було призупинено пенсійні виплати за минулі періоди переселенцям з тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Банківські карти переселенців
2021 року Ощадбанк продовжив строк дії карток до 1 березня, 1 травня, 1 жовтня, оскільки тоді діяли певні обмеження для роботи громадського транспорту і люди не могли дістатися вчасно.
Проте, вже з 1 січня наступного року Ощабдбанк припинить автоматичне продовження дії платіжних карток для переселенців.
Наразі у міністерстві вже обговорюють можливість автоматичного продовження карток Ощадбанку для переселенців та мешканців ОРДЛО після 1 січня. Хоча раніше у банку заявляли, що продовжень більше не буде.
Раніше ми повідомляли, що пенсіонерам із ОРДЛО продовжать зараховувати пенсії на нові банківські картки, якщо строк дії попередніх завершився.