Документ, без которого не обойдется ни один водитель: как его оформить

Как оформить автогражданку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Согласно украинским законам существует специальный договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, или автогражданка. Она нужна каждому водителю, который планирует садиться за руль.

На платформе НБУ Financial Literacy Ukraine объяснили, как оформить документ, и что для этого нужно.

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Надо собрать небольшой пакет документов

Прежде всего водителю нужно выбрать страховую компанию. Есть определенный ограниченный список таких компаний, который можно просмотреть по ссылке.

Далее нужно собрать следующие документы:

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

паспорт;

идентификационный код;

льготное удостоверение (для льготников).

А дальше с этими документами оформить страховой полис можно несколькими способами. Например, в офисе продаж страховой компании. Также это можно сделать на официальном сайте страховой компании с действующей лицензией. Еще один вариант – на проверенных сервисах онлайн оформления страховых продуктов.

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"Остерегайтесь мошеннических сайтов. Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Проверяйте адресную строку в браузере, в частности после перехода на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить электронный полис автогражданки, позвоните по горячей линии страховой компании и уточните", – отметили в НБУ.

Также оформить автогражданку можно у страхового агента. Но нужно следить, чтобы он действительно был уполномочен заключать такие договоры.

В конце концов, когда полис приобретен, его действие начинается с даты, указанной в нем. Проверить силу полиса можно на специальном сайте.

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"Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит, такой полис не действует. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели", – предупреждает регулятор.

Сколько стоит автогражданка и что покрывает

Стоимость полиса зависит от разных факторов, в частности:

типа транспортного средства и объема двигателя;

места регистрации транспортного средства;

наличия льгот;

количества ДТП (выплат, совершенных в связи с ДТП) по вине страхователя в предыдущих периодах;

срок действия полиса и т.д.

Важно, что полис покрывает расходы пострадавшего в ДТП, вызванные таким ДТП, например ремонт его автомобиля и лечение. А вот если водитель виноват в ДТП, то такой полис не покрывает расходы виновника. Кроме того, не покрываются расходы владельца (водителя) транспортного средства, вызванные угоном автомобиля и повреждением его в случае взлома.

Размеры страховых выплат увеличились

Как рассказывали "Сегодня", с 1 июля цены на автогражданку возрастут на 5-15%. Это связано с тем, что увеличатся и суммы выплат по страховке.

Собственно, размеры страховых сумм увеличатся следующим образом:

с 130 000 грн до 160 000 грн за вред, причиненный имуществу;

за вред, причиненный имуществу; с 260 000 грн до 320 000 грн за вред, причиненный здоровью и жизни потерпевших.

Мы также писали и о том, что в Украину стали поступать большие объемы топлива. И в этой связи ситуация с бензиновым кризисом стабилизируется, а цены на АЗС упадут.

"Сегодня" рассказывали и о том, где и на сколько подешевел автогаз во вторник, 28 июня.