Доигрались: российские обменники опустели, а курс рубля рекордно просел

Курс рубля продолжает расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала войны в Украине и санкций Европы и США против России, курс рубля рекордно просел. По состоянию на 8 марта 2022 некоторые обменники даже не начали свою работу.

Да, по данным Investing, курс рубля в 12:48 по киевскому времени составлял 137 руб. за доллар.

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Динамика курса рубля в течение месяца / Фото: Investing.com

Вместо этого данные мониторинга banki.ru. свидетельствуют, что стоимость доллара на наличном рынке достигла отметки в 190 рублей. Вдобавок ко всему, в России наблюдается проблема с покупкой валюты и, собственно, ее дефицит. 8 марта в России открылись не все обменники, часть из них пусты.

Ситуация с валютой 8 марта / Фото: banki.ru

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Когда России грозит дефолт?

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley & Co, просчитали, когда мировой экономике готовиться к дефолту России. Ждать осталось недолго.

По данным Morgan Stanley & Co, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг, уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

По словам руководителя Morgan Stanley & Co Саймона Уэвера, дефолт может наступить уже 15 апреля, что ознаменует окончание 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

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Ориентировочные цены показывают, что инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за доллар США, что является самым низким показателем, согласно данным, собранным Bloomberg.

Раньше мы рассказывали, какие профессии в Украине останутся нужными после войны с РФ, а кому придется нелегко.

Также мы писали, как Запад объединился в поддержке Украины, и сколько помощи мы получили с начала войны.