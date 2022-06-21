До 600 тыс. грн в месяц! Как украинцам зарабатывать онлайн

Дистанционная работа - отличный вариант для тех, кто не имеет возможности работать офлайн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сначала мировая эпидемия коронавируса, впоследствии война в Украине пошатнула рынок труда, изменив кардинально его особенности. Самым главным изменением, которое мы можем наблюдать, является рост популярности гибридного графика, что в свою очередь заставляет работодателей обеспечить все условия своим работникам для работы онлайн.

"Сегодня" расскажет вам, какую дистанционную работу предлагают и сколько за нее платят.

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Так, по данным Work.ua, работодатели предлагают от 4 тыс. до 600 тыс. грн. Все зависит от самой вакансии, ваших знаний, умений и опыта. Средняя заработная плата составляет 21 тыс. грн.

Самая низкая зарплата, которую нам удалось найти в поиске предложений, – 1500 грн. Работодатель ищет smm-менеджера, которому готов платить от 1500 до 3000 грн за несколько часов работы в неделю. Основная обязанность работника – ведение страницы в Instagram, написание постов, создание видео- или фотоконтента.

Самая высокая зарплата – у менеджера по продажам в молодом стартап-проекте на рынке цифровых технологий. Работнику предлагают от 30 до 600 тыс. грн. Среди требований:

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знание английского языка на уровне В1;

опыт в продажах от 1 года;

возраст от 20 до 35 лет.

Также немаленькие деньги платят таким работникам:

менеджер по работе с партнерами (50–140 тыс. грн);

менеджер по продаже логистических услуг на рынок США со свободным владением английским языком (27,7-157,5 тыс. грн);

front-end-разработчик (50–120 тыс. грн);

генеральный руководитель (50–100 тыс. грн);

ассистент директора (50–100 тыс. грн).

Какие вакансии предлагают без опыта?

Не требуют опыта следующие вакансии:

менеджер по продажам в интернет-магазин (15-25 тыс. грн);

помощник аккаунт-менеджера на Amazon (12–15 тыс. грн);

менеджер по продажам со знанием польского языка (12-15 тыс. грн);

риелтор (8–16 тыс. грн).

Кого сейчас ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний, и растет количество вакансий. Больше всего нуждаются в людях рабочих специальностей, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

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Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время, уменьшается количество покупок железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.

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