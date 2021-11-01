Для украинцев подорожала электроэнергия? Сколько стоит в ноябре свет

Украинцам ежемесячно необходимо передавать показатели счетчика за электроенергию поставщику / Фото: Коллаж: Сегодня

В ноябре не запланировано повышение тарифов на электроэнергию для украинцев. Они изменились с 1 октября и останутся фиксированными до апреля.

Что с тарифами?

В прошлом месяце Кабмин снизил цены, но лишь для некоторых украинцев, которые употребляют меньше фиксированных объемов.

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Какие тарифы установили для украинцев:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн);

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч в месяц, тарифы остаются без изменений – 1,68 грн за кВт*ч.

Отметим, что Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали совместный меморандум, который предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло, горячую воду для населения не будут расти. Но, тариф на доставку электроэнергии под действие меморандума о неповышении не попадает, ничем не ограничен и поставщики уже взвинтили цены.

Как оплатить коммуналку?

Узнать об объемах потребления электроэнергии можно в личном кабинете, на официальном сайте поставщика. Там же можно в несколько кликов оплатить стоимость электроэнергии.

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Кроме личного кабинета, оплатить счета за электроснабжение можно с помощью платежных интернет-систем или интернет-банков. Например, многие банки предоставляют услугу оплаты коммунальных услуг, для удобства данные необходимо лишь один раз указать. А потом они автоматически будут ежемесячно обновляться, и не нужно будет ждать платежек – можно будет сразу же сверить показатели и оплатить.

Отметим, что украинцам ежемесячно необходимо передавать показатели счетчика за электроенергию поставщику. Сделать можно с помощью электронной почты, в личном кабинете или по номеру телефона. Кроме того, периодически показатели проверяют сотрудники поставщика электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что все чаще украинцы жалуются, что получают платежки за газ, где им добавили лишние объемы потребления газа. Для того чтобы не оплачивать лишнее – нужно следить за объемами, которые потребляет домохозяйство, и за тем, что указано в квитанциях. О том, как правильно контролировать – читайте в материале "Сегодня".

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Украинцы также жалуются, что получают платежки с добавленными и лишними кубометрами газа и несуществующим долгом.