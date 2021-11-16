Для украинцев подорожала бакалея: как изменились цены на муку и гречку

Цены на хлеб в Украине бьют рекорды, оказалось, что из-за энергокризиса производителям приходится повышать цены / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине изменились цены на бакалейные товары – с октября 2020 по октябрь 2021 подешевело лишь пшено. По сравнению с прошлым годом оно стоит 17,48 грн за кг – дешевле на 2,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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С октября 2020 года подорожала:

гречневая крупа – на 17,4% (до 43,44 грн за кг);

рис – на 18,8% (до 27,88 грн/кг);

манная крупа – на 18,2% (до 17,29 грн за кг);

ячная – на 29,3% (до 15,06 грн за кг).

Цены на хлеб в Украине бьют рекорды, оказалось, что из-за энергокризиса производителям приходится повышать цены, чтобы не получать убытки от своего бизнеса.

"Нам приходится брать кредиты – чтобы людям выплатить заработную плату", – рассказал "Сегодня" руководитель хлобкомбината Юрий Новоставский.

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В Украине в сравнении с прошлым годом цена на хлеб составляет:

пшеничной из муки высшего сорта – 31,57 грн за 1 кг (на 21,7%);

хлеба пшеничной из муки первого сорта – 25,18 грн за 1 кг (на 22,1% больше);

хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 26,05 грн за 1 кг (на 22,2% больше);

батона – 17,10 грн за 0,5 кг (на 20,7% больше).

"Оптимистически до конца года возможно подорожание на 10%. Не исключено, что следующий этап будет с нового года", – говорит президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко.

Энергоносители повлияли и на цены на макаронные изделия – ведь, как минимум, для просушки зерна нужен ресурс. Также повлиял дефицит муки. А все из-за нехватки зерна для производства качественной муки. Пшеницу сейчас массово экспортируют.

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За год, также, подорожали:

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы – на 21,5% (до 23,30 грн за кг);

мука пшеничная – на 24,7% (до 14,48 грн за кг);

сахар – на 51,9% (до 27,80 грн за кг),

подсолнечное масло – на 67,0% (до 62,69 грн за 1 л).

Ранее мы сообщали, что в Украине в ноябре резко подскочили цены на сало. Они стали самыми высокими за последние пара лет – за него просят более 185 грн/кг.

Напомним, что в Украине подорожали популярные колбасные изделия – сардельки и сосиски. На них в ноябре цена поднялась на 3,84%.