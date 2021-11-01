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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Для українців дорожчають популярні продукти: скільки платитимемо у листопаді

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 11:49
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Ціни на продукти прямо залежать від вартості енергоносіїв – електроенергії та газу
Овочі для борщу з літа – тримають свою вартість
Овочі для борщу з літа – тримають свою вартість / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за рік на 11% подорожчали продукти харчування – на зростання вплинув не лише коронавірус, а й енергокриза.

Чому зростають ціни?

Ціни на продукти безпосередньо залежать від вартості енергоносіїв. Наприклад, на вартість хліба впливають ціна на газ та на електрику – він подорожчав на 18%. А торти подорожчали на 80%.

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"У ціні хліба є вартість газу, бо хлібозаводи працюють, використовуючи газову піч. Або, наприклад, елеватор для просушування зерна використовує газ як паливо. Відповідно, зараз уже багато елеваторів розсилають листи, що вони за таких цін не зможуть якісно просушувати зерно. Все це відображатиметься по всьому ланцюжку", – розповів "Сьогодні" економіст Олексій Кущ.

Молоко, м'ясо та яйця також подорожчали. На них вплинуло значне зростання цін на зернові культури та корми. Оскільки скоротилося поголів'я ВРХ (велика рогата худоба), свиней та птиці.

Згідно даними Держстату ціни на яйця зросли на 8%, на молоко – 1%, на курятину – 6%, на свинину – 4%, на яловичину – 12%.

А на ціни на овочі впливає сезонність. Вони зростуть, оскільки на ринку більше немає сезонних вітчизняних продуктів.

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Що із цінами на продукти?

Ціни на соняшникову олію демонструють незначне падіння, то знову зростають. Наразі максимальна вартість пляшки не преміального класу сягає 80 грн. Порівняно з лютим 2020 року ціна зросла на 70%. У листопаді експерти прогнозують зростання на 2-3%.

Порівняно з попереднім роком ціна на цукор зросла на 88%. І тепер за кілограм треба віддати – у середньому – 26 гривень.

Не надто накупишся і м'яса. За кіло свинини на ринку просять у середньому 140 грн. Сало – 150 грн. Якщо хочете так зване генеральське – вийде на 40 гривень більше.

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"Свинина зросла на відсотків 20. Яловичина десь на 30%. Тому що була в тому році 150-160. Так тепер 200 такі гарні шматочки. Українці беруть? Беруть, адже вони м'ясо люблять, сало люблять", – розповіла "Сьогодні" продавець Валентина Гісен.

Овочі для борщу з літа тримають свою вартість. Картопля – по 13 гривень, буряк – по 12. Капуста – по 8. А цибуля по 10. Також порівняно з минулим роком знизилися ціни на рибу.

Зменшилась і вартість яблук. У 2021 році спостерігаються найнижчі ціни на плід за останні 3 роки. Лише за два тижні вартість знизилася на 12% – 9,5 грн/кг.

Експерти прогнозують: ціни й надалі зростатимуть. Адже не за горами вже й новорічні свята. Крім того, дорожчають енергоносії, зокрема газ.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, що насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

Також, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко розповів, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало.

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