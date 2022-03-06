"Дія" запустила новую услугу – как она поможет украинцам

Как подключить "Дія TV" - инструкция / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении государственных услуг "Дія" запустили новую функцию, позволяющую украинцам смотреть телетрансляцию в самой программе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Реклама

Итак, функция называется "Дія TV" и сейчас там транслируется телемарафон украинских каналов, которые объединились, чтобы информировать украинцев о войне с РФ.

В дальнейшем в приложении должен появиться детский контент, чтобы немного отвлечь от событий малышей.

Как найти "Дія TV"?

Сначала убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения, если это не так – обновите его.

Реклама

Далее зайдите в меню "Услуги" и выберите из списка "Дія TV", затем трансляция начнется автоматически.

Также есть видеоинструкция:

Реклама

Программа "єПідтримка"

После начала полномасштабной войны с Россией "тысячу Зеленского" в приложении "Дія" позволили тратить без ограничений – на любые товары и продукты.

Также свою ведомую тысячу можно потратить на помощь украинской армии, услуга получила название "Вернись живым".

Как помочь ВСУ "Сегодня" писали раньше, а также рассказывали, как оплатить "тысячей Зеленского" коммунальные услуги.