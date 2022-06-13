"Дія" упростила одну из важных процедур – что теперь доступно украинцам

Украинские предприниматели могут воспользоваться еще одной услугой в "Дії" / Фото: Getty Images, Министерство цифровой трансформации, Коллаж: Сегодня
В приложении "Дія" добавили новую функцию – подачу декларации плательщика единого налога 2% и возможность уплатить налог.
Как сообщили в пресс-службе Минцифры, опция доступна для физических лиц-предпринимателей 3-й группы, так называемых упрощенцев, подавших заявление в Государственную налоговую службу на применение спецставки 2%.
"Во время военного положения время приобрело особую ценность. Сейчас как никогда важно, чтобы у людей была возможность не тратить время в очередях и заполнять бумажки", – объяснил нововведение министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как подать декларацию в "Дії"?
Чтобы воспользоваться функцией, следует зайти в приложение "Дія" и в меню "Услуги" выбрать "Налоги ФЛП". Там будет доступна декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц.
Пользователям нужно будет ввести сумму полученного дохода за месяц, проверить подтянутые контактные данные и декларацию, которые можно редактировать, и подписать документы "Дія.Подписью".
Сразу после этого их можно отправлять в налоговую, а отчетность будет доступна ФЛПам в собственном смартфоне. Декларацию следует подавать до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце. Изменения распространяются на доходы, полученные с мая до отмены военного положения.
Как уплатить налог?
Осуществление оплаты происходит так же быстро, в полуавтоматическом режиме. После авторизации и избрания нужного раздела в приложении следует выбрать "Уплату единого налога 2%" за соответствующий месяц.
Вручную следует ввести только сумму полученного дохода и проверить рассчитанный размер налога для уплаты. Далее можно выбрать удобный способ оплаты и совершить платеж. В течение 3 дней средства засчитают, о чем будет соответствующее уведомление в разделе "Расчеты с бюджетом".
Уплата единого налога 2% доступна в приложении к концу каждого месяца за предыдущий, то есть еще через 10 дней после предельного срока подачи декларации.
Усыновление через "Дію"
В начале июня в Украине анонсировали новую услугу в "Дії", что касается усыновления детей. По словам уполномоченного президента по правам детей и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, благодаря приложению процедуру существенно упростят.
Ввести ее намерены до конца июня, но с 1 числа уже можно подавать заявки на первоначальную консультацию в разделе "Семья". Особенностью онлайн-услуг является то, что к заявке система автоматически подтягивает всю информацию о кандидате, достаточно авторизироваться с цифровой подписью. Далее документы поступают в соцслужбы, которые в течение 15 дней должны пригласить заявителя на консультацию.
Пообщаться с государственными работниками можно будет как онлайн, так и вживую. Ожидается, что до конца августа пользователи смогут подавать таким образом:
- пакеты документов на усыновление;
- оформлять опекунство;
- ознакомиться с анкетами детей;
- регистрировать детдома семейного типа.
"Сегодня" ранее писали, что в приложении "Дія" запустили очередное голосование среди украинцев на эскиз для новой знаковой марки от Укрпочты. Для украинских предпринимателей также стала доступна онлайн-услуга "еДекларация".