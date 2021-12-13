"Дія" анонсировала новую услугу: какие документы можно подать онлайн

"Дія” анонсировала новую услугу - кому она будет полезна / Фото: Коллаж: Сегодня
Вскоре, через мобильное приложение "Дія" можно будет стать кандидатом в усыновители ребенка. В настоящее время функция находится в состоянии разработки.
О нововведениях сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.
Отмечается, что проект разрабатывается совместно с Министерством социальной политики, так как для усыновления ребенка сегодня нужно пройти длительный бюрократический процесс.
"Нужно собрать много бумажных документов и справок, посетить службу по делам детей, отстоять пару очередей и ждать результата", – объясняют в пресс-службе.
Новая услуга должна облегчить процесс сбора и подачи документов, а также ускорит проверку этих документов работниками служб по делам детей. Еще одним преимуществом является минимизация коррупционной составляющей.
В пресс-службе "Дії" посоветовали следить за обновлением, чтобы не пропустить запуск новой услуги.
"Тысяча Зеленского" через "Дію"
Уже с 19 декабря через онлайн-портал "Дія" можно будет получить выплату 1000 грн тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.
Для того чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий:
- нужно иметь COVID-сертификат о двух дозах вакцины, обязательно в приложении "Дія".
- быть гражданином Украины;
- достичь совершеннолетия;
- иметь специальную виртуальную карточку для получения выплат, которую нужно открыть в "єПідтримці" в одном из банков-партнеров.
Подробная инструкция, как получить такую карту и выплаты на нее, "Сегодня" создали для вас раньше, а также написали, что в "Дії" появилась еще одна справка для пенсионеров.