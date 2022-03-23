Дешево и с безлимитом: сколько Kyivstar, Vodafone и lifecell берут с украинцев за мобильную связь

Какие тарифы предлагают Kyivstar, Vodafone и lifecell / Фото: НБУ, Коллаж: Сегодня

Во время войны украинские мобильные операторы на время позволили своим клиентам бесплатно пользоваться некоторыми услугами. А как изменилась цена обычных тарифов на мобильную связь? Увеличилась ли она, или операторы не подняли цены в такое время?

"Сегодня" разобрались, что предлагают популярные сети Kyivstar, Vodafone и lifecell своим клиентам.

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Kyivstar

У этого оператора тарифы стартуют от 75 грн в месяц. Самый дешевый тариф с такой ценой подключается для людей старше 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы. Им предлагают:

100 МБ мобильного интернета;

50 SMS;

безлимитные звонки в сети Kyivstar.

А вот в тариф по цене 135 грн входит:

5 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки в сети;

100 мин на звонки на другие мобильные и городские номера и за границу.

Есть тарифы по 175 грн. Они предполагают больше бесплатных минут на разговоры и интернет. Еще больше возможностей предоставляется клиентам, выбирающим тариф за 250 грн в месяц.

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Самый дорогой тариф от Kyivstar стоит 500 грн в месяц и имеет безлимит на интернет и звонки.

Vodafone

В этой сети цены стартуют от 125 грн в месяц. Тариф с такой ценой имеет:

7 ГБ интернета;

безлимит на звонки в сети Vodafone;

150 мин в другие сети.

С безлимитом на интернет и звонки есть тариф за 260 грн.

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За 600 грн в месяц вам предлагают безлимит на интернет и звонки, 1000 мин на другие сети, 1000 SMS по Украине.

А самый дорогой тариф за 1500 грн в месяц дает безлимит и на интернет, и на звонки, и другие сети. А также 2500 SMS по всей Украине.

lifecell

Самый дешевый тариф lifecell стоит 70 грн. В него входит 5 ГБ интернета, 250 мин на все мобильные номера по Украине, включая lifecell, а когда эти минуты закончатся, то автоматически и подключается безлимит на звонки в lifecell.

Пакеты есть и за 100 и за 110 грн.

А например, в пакет за 200 грн в месяц входит:

20 ГБ интернета;

безлимит на звонки на lifecell;

250 мин на звонки в других сетях;

250 SMS по Украине.

А вот безлимит на интернет, звонки в lifecell и 3000 мин на других операторов вы можете получить, когда заплатите 225 грн за 4 недели.

Национальный роуминг

Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.

Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:

название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;

национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;

тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

Также мы рассказывали, какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей. Читайте и о том, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.