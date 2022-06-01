Дешевле уже не будет? Цены на автогаз совершили новый рывок

Что происходит с ценами на автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 30 мая цены на разные виды топлива в Украине "остановились". Но в целом май был месяцем большого подорожания, в том числе и автогаза. За последнюю неделю мая цены на оптовые партии автогаза существенно выросли.

О новых данных передает enkorr ссылаясь на ценовой мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Сколько стоит автогаз

Средняя цена на оптовые партии в последний день мая колебалась в пределах 67 000-75 000 грн/т. Удорожание произошло существенное, ведь неделю назад цена составляли 52 000-70 000 грн/т.

"Цена реализации газа на аукционе "Укргаздобыча" 31 мая находилась в диапазоне 77 200-80 000 грн/т (прошлые торги прошли в диапазоне 73 400-77 000 грн/т). Трейдеры сообщают, что желающих приобрести дорогой газ было немного", – говорится в сообщении.

Цены по регионам были такими:

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в центральных и северных областях – 70 000-74 000 грн/т (на 1 000-2 000 грн/т больше чем неделю назад);

в западных – 68 000-74 000 грн/т (на 5 000-8 000 грн/т больше);

в восточных – цена осталась на том же уровне, а именно 72 000-74 000 грн/т.

В то же время средняя стоимость импортного автогаза на границе во второй половине мая составила $1 160/т (около 37 000 грн/т).

По словам трейдеров, разница стоимости импортного горючего и его цена на аукционах возникает потому, что для покрытия спроса его не хватает.

"Несмотря на двойное увеличение поставок автогаза в страну, дефицит на рынке остается, поэтому и есть такой разлет цен в десятки тысяч гривен на тонне", – объяснил один из трейдеров.

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Очень высокий спрос на аукционах "Укргаздобыча" в первую очередь потому, что там покупают автогаз мелкие участники рынка, которые не могут самостоятельно законтрактовать и привезти из-за границы небольшие партии горючего. Розничные сети также могут покупать небольшое количество ресурса внутреннего производства, поскольку разница между ценой на потолке и стоимостью на границе все еще очень высока.

"При замещении дорогостоящего внутреннего ресурса условно дешевым импортным все равно остается высокая маржа, поэтому можно покупать и за 80 тыс., особенно если стоит вопрос остановки заправок", – отметил оператор одной из газовых сетей.

Как украинцы самостоятельно усугубляют ситуацию с бензиновым кризисом

Ранее "Сегодня" писали, что директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что скачок цен на бензин, который наблюдается на украинских заправках, это следствие не только дефицита, но и ажиотажного спроса.

Эксперт подчеркнул, что множество водителей стоят в километровых очередях на АЗС на самом деле не имея критической потребности в топливе. По словам Куюна, такие заоблачные цены на заправках – это уже последствие высокого спроса. И вероятно цены будут из-за этого еще выше.

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