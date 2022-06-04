Деньги уже выплачивают – как украинцам в Италии получить поддержку

В Италии начали выплачивать деньги украинским переселенцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Еще 30 апреля Италия официально решила помочь финансово украинским семьям с детьми, прибывшими в страну после 24 февраля.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Италии, с 27 мая начали производить первые выплаты в соответствии с оформленными заявлениями до 9 мая. Другим заявителям деньги начнут начислять с 10 июня.

Реклама

В общей сложности граждане Украины подали 22 тыс. заявок на финансовую поддержку. Среди 36 тыс. человек, которые получат помощь в Италии – почти 14 тыс. детей. Помощь можно оформить на взрослого, детей и несовершеннолетних лиц, которыми опекается заявитель и зарегистрированными на него в базе данных.

Другие нюансы

Для оформления заявления на помощь нужно обязательно иметь разрешение на проживание по программе временной защиты. Такие документы выдают в отделе иммиграционной службы в полиции вместе с итальянским идентификационным номером (Codice Fiscale).

Кроме того, чтобы получить помощь на месяц, нужно снимать жилье, которое украинцы нашли самостоятельно, а не были поселены государством. В этом убежище заявитель должен проживать не менее 10 дней.

Реклама

Размер помощи

Codice Fiscale требуется для входа на платформу для регистрации заявления на выплату денежной помощи. Подавать заявки можно до 30 сентября 2022 года.

Будут выдавать ежемесячно в течение трех месяцев по 300 евро на взрослого. Если это родители или опекуны детей, можно рассчитывать на дополнительные 150 евро за каждого ребенка.

Как получить выплаты?

О зачислении помощи будет оповещение на мобильный телефон, сразу после этого можно забрать всю сумму в любом почтовом отделении. Если заявку подали до 20 числа месяца, то поддержку выплатят в первые 10 дней следующего месяца. При себе нужно иметь документ на удостоверение личности и справку с Codice Fiscale.

Реклама

Забрать деньги можно только лично в течение двух месяцев. Выдают только наличку. Если за этот период выплаты не забрать, то их предоставление отменят. Помощь могут выплатить сразу за два или три месяца.

Расселение в Болгарии

Недавно с отелей Болгарии начали переселять украинцев, которые вынуждены были уехать из страны из-за войны и временной оккупации территорий. С 1 июня местные власти решили больше не селить украинцев в гостиницах из-за начала туристического сезона и маленького финансирования.

До этого переселенцам из Украины разрешали там проживать безвозмездно. Сейчас граждан переселяют в модульные и палаточные городки, в частности, в городе Елхово и Сарафово. Территории огородили забором с колючей проволокой.

В то же время наиболее уязвимые категории украинцев, например мамы с малыми детьми, будут проживать в государственных заведениях и общежитиях. Многие переселенцы пытаются вернуться на Родину.

Ранее "Сегодня" писали, что Канада выделит финансовую помощь украинцам, приехавшим в страну после вторжения России. А в Украине повысили некоторые выплаты на детей.