О людях не подумали? Что не так с новым расселением украинцев в Болгарии

Рассказываем, что происходит с украинскими переселенцами в Болгарии

Как в Болгарии переселяют вынужденных переселенцев из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинских переселенцев, которые бежали со страны из-за войны и оккупации, переселяют из отелей и гостиниц Болгарии.

Об этом люди пишут в социальных сетях.

Реклама

Ранее сообщалось, что болгарские власти с 1 июня решили больше не селить украинских переселенцев в отелях и гостиницах из-за маленького финансирования и начала туристического сезона. До этого украинцы могли жить там бесплатно.

Отмечается, что украинцев переселяют в специальные модульные городки. Но для проживания там не созданы даже минимальные условия.

Так, некоторых украинцев в город Елхово. Вот как выглядит место, где должны жить люди:

Реклама

Как выглядит городок для украинских переселенцев в Болгарии Как выглядит городок для украинских переселенцев в Болгарии 1 /2

На кадрах видно, что территорию городка оградили забором с колючей проволокой. Внутри обустроены ряды из небольших контейнеров, в которых расположены двухъярусные кровати.

Отдельно в контейнерах есть общий санузел с умывальниками, туалетами без унитазов и душевыми кабинками. Украинцы жалуются, что в контейнеры без кондиционеров, а на территории – ни одного дерева.

Реклама

Люди массово отказывались селиться в таком поселении, поэтому уже 2 июня этот городок для украинских переселенцев в Елхово решили закрыть.

Еще один городок построили на военной базе Сарафово. Он тоже мало напоминает предыдущие условия в отелях с питанием. В городке есть палатки для украинцев, которым не оказалось места в комнатах местной гостиницы.

Не смотря на скандальную ситуацию расселение украинцев в Болгарии продолжается. Теперь местные власти составляют списки групп по потребностям.

Самые уязвимые категории – например, мамы с маленькими детьми – будут жить в государственных заведениях, местных отелях. Пожилых украинцев селят в общежитиях столицы Болгарии Софии.

Тем не менее сообщается, что многие украинцы уже договориваются с туроператорами по поводу эвакуации, чтобы вернуться в Украину.

Почти 3 тыс. долларов помощи для переселенцев

Пока в Болгарии решают вопрос с расселением наших переселенцев, Канада решила выделить финансовую помощь украинцам, которые приехали в страну после вторжения России в Украину.

Деньги смогут получить граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или обучение, временным видом на жительство, а также участвующие в программе экстренной иммиграции.

Так, для взрослых украинцев предусмотрена единовременная выплата размером в 3 тыс. канадских долларов (ориентировочно 2,4 тыс. долл. США), детям до 17 лет – 1,5 тыс. канадских долларов (1,2 тыс. долл. США).

Ранее мы рассказывали, что изменится для украинских переселенцев в Польше. Также мы писали, как в Украине будут решать проблемы с жильем для переселенцев.