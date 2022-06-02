Деньги уже не ждать? Почему украинцам все еще не пришли 6,5 тыс. грн

Некоторые украинцы еще могут получить выплаты 6,5 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Некоторые украинцы до сих пор не получили свои 6,5 тыс. грн от государства в рамках программы "єПідтримка".
В Минэкономики рассказали, кому и когда стоит ждать денег.
Напомним, что заявку на получение этой помощи нужно было подать до 31 марта в приложении "Дія", сделать это могли ФОПы, а также их наемные работники, потерявшие работу и доход из-за войны в Украине.
Итак, есть три основные причины, почему деньги не пришли:
- помощь вовремя не профинансировали из бюджета;
- деньги получателям отправили, но их почему то не выплатил банк;
- заявитель не прошел отбор на получение помощи 6500 гривен.
Для тех, кто подал заявки с 26 по 31 марта, выплату не смогли вовремя профинансировать из-за нехватки денег в бюджете. Однако это не означает, что они не придут.
Если вы подавали заявку с 7 по 25 марта, то выплату Минэкономики уже профинансировало и если деньги до сих пор не пришли, то нужно обратиться в банк, на карту которого должны были прийти средства, или в Министерство цифровой трансформации.
Также можно узнать в Минсоцполитики, попали ли вы вообще в Реестр получателей. Для этого обратитесь туда с запросом, в котором укажите свои анкетные данные, а также регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.
Международная помощь переселенцам
Уже с 31 мая украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций онлайн через платформу "єДопомога".
Получить деньги могут:
- украинцы, которые находятся на временно оккупированных и деоккупированных территориях;
- люди, оставшиеся в зонах активных боевых действий;
- внутренне перемещенные лица, которые пока не могут вернуться домой.
Для этого нужно пройти целых шесть шагов, о них читайте в нашем материале.
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