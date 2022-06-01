Выплаты на детей в Украине: кто и сколько может получить

Рассказываем, какие виды финансовой помощи есть для украинских детей, и как изменились суммы некоторых из них с начала 2022 года

Как государство помогает семьям с детьми / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине почти 2 миллиона семей получают финансовую помощь для защиты прав детей. Некоторые суммы выплат остаются прежними, а некоторые постепенно увеличивают.

В Министерстве социальной политики рассказали, какие виды государственной помощи есть в Украине, и как увеличились некоторые из них.

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Какую помощь можно получить

Для украинцев доступны разные виды выплат для поддержки детей, в Минсоцполитики приводят некоторые из них:

государственная помощь при рождении или усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

на детей одиноким матерям;

на детей, имеющих тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени;

на ребенка, получившего тяжелую травму, который требует трансплантации органа, паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность;

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, и другие.

А вот некоторые выплаты с 2022 года увеличились. Речь идет о такой финансовой помощи:

на детей, имеющих тяжелые заболевания – до 6 лет было 1934 грн, стало 4200 грн , от 6 до 18 лет начали выплачивать 5236 грн;

, от 6 до 18 лет начали выплачивать надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А – теперь сумма составляет 4200 грн на детей до 6 лет и 5236 грн от 6 до 18 лет;

на детей до 6 лет и от 6 до 18 лет; увеличили максимальный размер временной помощи для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности удерживать ребенка или место их проживания неизвестно – теперь сумма составляет 2100 грн на детей до 6 лет и 2618 грн от 6 до 18 лет;

на детей до 6 лет и от 6 до 18 лет; увеличился размер пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях – с 1700 до 2100 грн ;

; изменился уровень обеспечения прожиточного минимума при назначении помощи малоимущим семьям для трудоспособных лиц – с 868,35 грн его увеличили до 1116,45 грн.

Во время военного положения возникли проблемы

Как отмечают в ведомстве, с начала полномасштабной войны в Украине собирать документы и подавать их в специальные органы для назначения различных видов пособий стало сложно, а порой невозможно.

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Из-за этого правительство автоматически продлило выплату социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначенных ранее. Кроме того, Кабмин упростил условия назначения госпомощи для новых получателей.

Также некоторые органы соцзащиты не могут работать и проводить начисления финансовой помощи, в частности, на временно оккупированных, окруженных, заблокированных территориях и территориях, где происходят активные боевые действия. Поэтому для обеспечения выплат, в частности, семьям с детьми, в Украине ввели централизованное начисление пособий.

Получить пенсию может досрочно новая категория украинцев

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с февраля месяца 2022 года досрочно оформить пенсию могут родители детей, имеющих тяжелые, редкие заболевания, однако которым не установлена инвалидность.

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Так, мать или отец, воспитавшие такого ребенка до достижения им шестилетнего возраста, имеют право на досрочную пенсию. Условия для родителей несколько отличаются:

женщинам для получения выплат нужно добиться 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;

для получения выплат нужно добиться 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа; мужчинам доступны выплаты по выбору матери или если ее нет, и только после достижения 55-летнего возраста и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Читайте в нашем материале, какие документы нужны для получения пенсии.

"Сегодня" объясняли также, почему некоторые ВПЛ перестали получать помощь, и каким в стране будет главное новшество июня.